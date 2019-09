Villas-Boas tem o voto de Raul Meireles para ser o próximo presidente do FC Porto

Raul Meireles aprova o objetivo de André Villas-Boas de ser presidente do FC Porto. O antigo médio, que foi orientado por Villas-Boas no Porto e no Chelsea, acredita que este tem o perfil e a paixão certos para suceder a Pinto da Costa como máximo dirigente do clube do coração.

"Eu gosto muito do André, trabalhei com ele e gosto muito dele. É um apaixonado por tudo aquilo que faz. Tenho a certeza que, um dia, se ele conseguir chegar a ser presidente do Porto, vai fazê-lo com essa mesma paixão que faz enquanto treinador", afirmou Meireles, esta sexta-feira, em declarações aos jornalistas, à margem da apresentação do segundo torneio Breathe Soccer Soul, de padbol, no Parque da Cidade do Porto.

Meireles conhece a "paixão" que Villas-Boas tem pelo FC Porto, pelo que espera que o seu antigo treinador consiga o objetivo de liderar o clube.

"Toda a gente sabe que o André é um apaixonado pelo FC Porto. [Ser presidente] é um desejo dele e espero que um dia consiga concretizar."



FC Porto provou que os prognósticos são incertos



Raul Meireles acredita que o Porto mostrou, ao vencer o Benfica, de forma categórica, na Luz, por 0-2, que quaisquer previsões não passam de palpites e podem ser deitadas ao lixo a qualquer momento.

"Está interessante, porque o Benfica entrou muito forte na Supertaça e já se falava que o Benfica estava muito mais à frente dos outros e, de repente, o Porto vai à Luz e faz um jogo fantástico", lembrou.



Para o ex-jogador, "ainda é muito cedo" para adivinhar o campeão. "O futebol, hoje em dia, é mesmo isto. É muito difícil prever quem é a equipa mais forte e quem é a equipa que vai ganhar", referiu.