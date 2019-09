Villas-Boas reitera sonho de ser presidente do FC Porto

André Villas-Boas continua a alimentar o sonho de ser presidente do FC Porto e reiterou esse desejo, numa entrevista à rádio francesa RMC Sport. O treinador do Marselha, de 41 anos, volta a dizer que o seu plano passa por encerrar o seu currículo como técnico aos 45, ao fim de 15 anos de trabalho. Depois, a sua ideia é passar para a gestão desportiva, com o cargo de presidente do FC Porto no horizonte.

"Pensei, desde sempre, em ter uma curta carreira de treinador. De 15 anos, até aos 45. Alimento outras ambições no mundo de futebol, também ao nível de gestão. Tenho a enorme ideia de voltar ao FC Porto e o pequeno sonho de ser presidente do meu clube", disse Villas-Boas.

O treinador português chegou ao Marselha, esta temporada. Campeão português pelo FC Porto, em 2010/11, Villas-Boas iniciou o percurso como treinador principal, na época anterior, na Académica. Isto depois de anos a trabalhar na equipa técnica de José Mourinho.

Depois do Porto passou por Chelsea, Tottenham, Zenit e Shanghai SIPG. Arrancou a época no Marselha com uma derrota, um empate e duas vitórias.