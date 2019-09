"Se o PS ficar de mãos livres corremos o risco de retrocesso", diz Jerónimo de Sousa

O secretário-geral comunista pede o voto na CDU para travar uma maioria absoluta do PS nas eleições legislativas do próximo dia 6 de outubro.

Em entrevista à Renascença, Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, diz que "se o PS ficar de mãos livres há sinais claros que corremos o risco do retrocesso". Dá como exemplos "medidas gravosas no plano do direito laboral" aplicadas pelo Governo do Partido Socialista no final da legislatura, como o alargamento do período experimental e o agravamento da questão das desregulamentação dos horários "com toda a percaridade que isso implica" para "as novas gerações de trabalhadores".

"Um jovem, ou um desempregado de longa duração correm o risco de andar de período experimental em período experimental", lamenta.

Jerónimo de Sousa considera que a falta de uma maioria absoluta permitiu ao longo dos últimos quatro anos elevar a importância da Assembleia da República, impedindo que esta se tornasse um mero "cartório notorial do Governo". Caso não haja maioria absoluta nas próximas eleições, Jerónimo não se compromete em apoiar um Governo minoritário do PS, dizendo que "tudo o que for bom para os trabalhadores, povo e país, terá o apoio do PCP. Naquilo que for negativo, votaremos contra".