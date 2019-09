Aumento de salários de Frederico Varandas e companhia. "Administradores dos rivais ganham mais"

Salgado Zenha, vice-presidente e administrador da SAD do Sporting, defende o aumento de salários para Frederico Varandas e restantes membros do Conselho de Administração leonino, lembrando que os valores aplicados pelos rivais, Benfica e FC Porto, são superiores.

A SAD do Sporting anunciou, na segunda-feira, a proposta de subida do salário anual dos membros do Conselho de Administração para 131 mil euros e do presidente do órgão (e do clube), Frederico Varandas, para 182 mil. Em entrevista à Lusa, o dirigente salientou que o valor sugerido "faz sentido" e que "é muito abaixo da mediana do mercado".

"Não somos nós que decidimos, mas não sou hipócrita (…), faz sentido porque temos um estudo de ‘benchmarking’ que mostra que o agora sugerido é muito abaixo da mediana do mercado e, se formos ver, os administradores dos nossos rivais ganham mais do que nós, e não estou a falar de variáveis", salientou.

Salgado Zenha acredita, de resto, que esta medida visa "atrair talento" para a administração do Sporting. O "vice" leonino vincou que não é o Conselho de Administração a tomar decisões sobre estes temas:

"Em primeiro, quem decide a política de remunerações é uma comissão acionista e, em segundo, esta direção prometeu manter os vencimentos da anterior e recebeu menos, porque abdicaram do 'bolo' dos prémios coletivos indexados aos resultados desportivos."