Brexit. 'Speaker' da Câmara dos Comuns vai retirar-se

“Adoro este lugar”, frisou Bercow, que foi alvo de elogios por parte do líder do partido Trabalhista, Jeremy Corbyn. “Alterou completamente a forma como o cargo é exercido”, afirmou, agradecendo o trabalho do 'speaker', que está no cargo há mais de 10 anos, desde junho de 2009.

Bercow, um conservador entretanto convertido em apartidário, tem tido um papel fundamental ao permitir iniciativas dos opositores de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Recorde-se que o Parlamento do Reino Unido é suspenso esta segunda-feira, estando o reatamento dos trabalhos agendado para 14 de outubro.

O 'speaker' é eleito pelos seus pares. O sucessor de Bercow será escolhido pelos 650 deputados que então estiverem na Câmara dos Comuns, mas dificilmente os gritos de “order” terão a mesma veemência.