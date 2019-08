Brexit. Rainha autoriza suspensão do Parlamento

A Rainha Isabel II aprovou, esta quarta-feira, o pedido do primeiro-ministro britânico para suspender o Parlamento, anunciou o Palácio de Buckingham.

“É neste dia ordenado por Sua Majestade no Conselho que o Parlamento seja prorrogado num dia não antes de 9 de setembro e até quinta-feira, 12 de setembro de 2019, até 14 de outubro de 2019”, anuncia o comunicado.

A nota confirma assim que o Parlamento pode ser suspenso a partir do dia 9 de setembro.

É a resposta da Rainha ao pedido que Boris Johnson fez nesta quarta-feira de manhã, com vista a impedir que haja tempo para a aprovação de legislação que trave o "hard Brexit".

Com a suspensão dos trabalhos parlamentares, os deputados dificilmente terão tempo para aprovar leis que visem impedir o primeiro-ministro de consumar a saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de outubro.

Mas Johnson recusa que o seu pedido tenha esse objetivo. “Os deputados terão muito tempo para debater” o Brexit. "Não vamos esperar até 31 de outubro para dar continuidade aos nossos planos de levar o país adiante. Temos de começar a pôr no terreno um orçamento e novas leis e é por isso que vamos ter o discurso da Rainha a 14 de outubro”, sustenta.

De acordo com a imprensa britânica, Boris Johnson terá procurado aconselhamento jurídico, no último fim de semana, sobre a suspensão do Parlamento por cinco semanas, a partir do início de setembro. O esquema fará com que uma nova sessão da câmara legislativa comece apenas a meio de outubro.

"É hora de o novo Governo e o novo primeiro-ministro detalharem um plano para este país depois que deixarmos a União Europeia", afirmou uma fonte do executivo citada pela BBC, justificando assim a medida.

O Governo fixou 14 de outubro como a data em que apresentará no Parlamento o programa para a próxima legislatura – o chamado "discurso da Rainha".