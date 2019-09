​Alzheimer. 25 Passeios da Memória em setembro

06 set, 2019 - 20:44 • Ana Carrilho

Esta é a nona edição do Passeio da Memória, organizada pela Alzheimer Portugal com o objetivo de sensibilizar as populações e os decisores políticos para uma doença ligada ao envelhecimento, mas que atinge gente cada vez mais nova.