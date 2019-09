Alerta vermelho. SMS da Proteção Civil chegou a seis milhões de pessoas

Quase seis milhões de pessoas receberam nas primeiras quatro horas a mensagem preventiva da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) sobre o risco de incêndio rural.



De acordo com os dados avançados à Renascença, na quarta-feira de manhã, a mensagem da ANEPC, enviada através de SMS pelos operadores das redes móveis, “foi recebida, nas primeiras quatro horas, por 5 895 608 cidadãos que se encontravam nos 13 distritos onde foi declarado o Estado de Alerta Especial nível Vermelho (Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Portalegre, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu)”.

A ANEPC acrescenta que, destas, cerca de 242 mil mensagens foram enviadas, em inglês, a emigrantes ou cidadãos estrangeiros que se encontram nesses distritos.

No comunicado, a autoridade refere que nas primeiras duas horas após o envio – entre as 8h00 e as 10h00 – foram entregues com sucesso 80% das mensagens.

A Autoridade de Nacional de Emergência adianta ainda que, quatro horas após o envio da mensagem, a linha telefónica de apoio ao cidadão recebeu 745 chamadas.

O Governo reforçou as medidas para responder ao alerta especial de nível vermelho, em vigor até ao próximo domingo em 13 distritos, por causa do risco de incêndios: aumentou o nível de prontidão das equipas de resposta; fica contemplada a dispensa do serviço público dos trabalhadores que desempenham cumulativamente as funções de bombeiro voluntário.

Além disso, também foram também reforçadas as ações de vigilância terrestre com mais de 500 militares da Marinha, do Exército e da GNR.

A partir desta quinta-feira, a fiscalização de eventuais crimes de incêndio vai também ser feita a partir do ar. É a primeira vez que isso vai acontecer e faz parte das medidas adotadas para este período em que o país está em situação de alerta por causa do risco de incêndio.