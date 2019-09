Rui Rio propõe redução do horário de trabalho antes da idade de reforma

O líder do PSD, Rui Rio, defende uma transição mais suave entre a idade ativa e a situação de forma. E, para isso, propõe que, a partir de uma determinada idade, os trabalhadores passem a redução progressiva do horário de trabalho. A proposta foi deixada pelo líder social-democrata no encerramento da Universidade de Verão da JSD, onde defendeu que é preciso “coragem” para ir contra a corrente e fazer diferente e garantir futuro às próximas gerações.

“Temos de encontrar uma reforma da Segurança Social que garanta a sustentabilidade”, afirmou Rui Rio, defendendo um “compromisso alargado” na próxima legislatura para uma verdadeira reforma da segurança social. O líder do PSD afirmou que o Governo não diz a verdade quando garante a sustentabilidade do sistema e considera essencial uma reforma para a qual está disponível para contribuir.

A única proposta concreta que avançou para essa reforma neste discurso foi uma “transição mais suave da idade ativa para a reforma”. Essa transição poderá começar aos 60, 61 ou 62 anos, com uma redução do horário de trabalho. Rio disse que prefere não falar já numa idade definida para que seja possível estudar e discutir quais as melhores soluções e a sua sustentabilidade.