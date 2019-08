Número de turistas chineses em Portugal aumentou quase 20% até junho

200 mil turistas chineses estiveram em Portugal nos primeiros seis meses do ano, o que significa um aumento de 18,4% em relação ao ano passado.

Os dados foram revelados esta noite por Filipe Silva, do Turismo de Portugal, à margem da cerimónia que decorreu no aeroporto Humberto Delgado e assinalou o retomar das carreiras direitas entre Lisboa e a China, realizadas pela Beijing Capital Airlines.

No entanto, estes turistas fizeram apenas 300 mil dormidas. E aumentar a taxa de ocupação hoteleira é uma das metas do Turismo de Portugal para o mercado chinês.

Segundo Filipe Silva, o Turismo de Portugal tem feito um grande investimento promocional, nomeadamente no marketing digital, para captar o mercado chinês. Património, cultura, gastronomia e compras de luxo, “uma parte muito sensível e apelativa. Portugal está cada vez mais capacitado não nas compras adaptadas ao turista chinês mas tmbém nas condições de “tax free”, um elemento que valorizam muito”.

Em 2018, 315 mil chineses fizeram turismo em Portugal, garantindo meio milhão de dormidas.

Número de turistas pode crescer ainda mais com a ligação direta entre os dois países

A Beijing Capital Airlines retomou, esta sexta-feira, os voos diretos entre Portugal e a China, agora com uma nova rota: Lisboa – Xi’an- Pequim. Com voos às quartas, sextas e domingos, o A330 pode transportar quase 300 pessoas. Liga a capital portuguesa à antiga capital chinesa (Xi’an) e à atual, Pequim. O objetivo referido, tanto pelo responsável do Turismo de Portugal como pelo representante do embaixador da China é promover o turismo nos dois países mas também a cooperação e as relações económicas, empresariais e culturais. Para ambos, esta é uma boa forma de assinalar os 40 anos de estabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e a China.

Uma rota que pode ter vantagens para todos: esta é a única ligação direta do aeroporto de Lisboa para a Ásia, sublinhou Nuno Costa, da ANA- Aeroportos de Portugal. A escala em Xi’an permite aos passageiros que vão de Lisboa ter aí ligação para outros trinta destinos. Por outro lado, quem vem da China tem na Portela uma forma muito fácil de chegar ao extremo ocidental da Europa e à América do Sul ou África.

Com esta ligação direta, Filipe Silva mostra-se convicto que será ainda mais fácil continuar a ver crescer o número de chineses que chegam a Portugal, em turismo ou negócios. “São três frequências semanais, num avião com mais 50% de capacidade do anterior.

Esta é a segunda vez que a companhia aérea chinesa lança um voo direto entre Lisboa e a China. Em Julho de 2017 iniciou a ligação Hangzhou-Pequim-Lisboa que terminou em Outubro de 2018, por razões operacionais. No primeiro ano (julho 2017-julho 2018) transportou mais de 80 mil passageiros, com uma taxa de ocupação de 80% na época baixa e 95% na época alta. São números que a companhia aérea quer, pelo menos atingir e desejavelmente, superar.