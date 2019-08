Oficial. Sporting vende Bas Dost por sete milhões

Está consumado o adeus de Bas Dost ao Sporting. O clube comunicou à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) que vendeu o holandês ao Eintracht Frankfurt, por sete milhões de euros.

Do contrato constam mais duas cláusulas, uma variável e outra fixa. O clube português terá direito até 500 mil euros adicionais, em função de objetivos, e receberá o valor correspondente a 15% de uma futura venda.

O Eintracht Frankurt também já confirmou a contratação de Bas Dost. O holandês está de regresso ao futebol alemão, onde representou o Wolfsburgo, e vai vestir a camisola 9. Dost assina por três temporadas, até junho de 2022.

A saída do Sporting não foi pacífica. Houve troca de acusações entre os dirigentes do clube português e o empresário do jogador. Após semanas de negociações, o acordo ficou, finalmente, selado.

Através das redes sociais, o Sporting despediu-se de Bas Dost e traçou a fronteira entre o jogador e o empresário Gunther Nehaus. "O Sporting CP sabe distinguir o jogador Bas Dost do que o rodeia. Obrigado por tudo Bas", agradece o clube ao jogador que marcou uma média de 31 golos, nas três épocas em que representou o Sporting.