Ainda não há acordo entre Sporting e Bas Dost para a confirmação da transferência para o Eintracht Frankfurt.

Tal como a Renascença avançou em tempo oportuno, esta quinta-feira à tarde houve reunião entre as partes mas o encontro terminou ainda sem entendimento.

A Renascença sabe que este impasse nas negociações está relacionado com a intransigência do empresário do avançado holandês, Gunther Neuhaus.

Sem acordo à vista, Bas Dost vai apresentar-se esta sexta-feira em Alcochete, tal como aconteceu esta manhã, para cumprir o plano de trabalho específico que está definido.