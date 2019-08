​José Cid reage ao Grammy na Renascença com obrigado ao público e um elogio ao pop/rock português

José Cid conquistou um Grammy latino por "excelência musical" demonstrada ao longo de cinco décadas de carreira. O músico reage na Renascença com um obrigado público português que sempre o apoiou e um enorme elogio ao pop/rock nacional.



“A minha primeira reação é fantástica, de muita surpresa, de grande contentamento. Desde o princípio da minha carreira, até hoje, tenho tido da parte de Portugal um reconhecimento, uma simpatia e uma amizade tão grande tão grande, de norte a sul, inclusivamente da vossa querida rádio, que eu gosto imenso”, afirma José Cid.

O autor de hinos da música moderna portuguesa como "Nasci para a música", “Cai neve em Nova Iorque”, “Ontem, hoje e amanhã” ou “Como o macaco gosta de banana considera que este Grammy é o reconhecimento mundial do pop/rock português.

“Estou muito emocionado porque isto acaba por ser o reconhecimento do pop/rock português que tão ostracizado tem sido pelas fronteiras que temos ao lado, Espanha não quer saber do nosso pop/rock para nada, o Brasil também não e nós temos esse problema.”

O compositor natural da Chamusca afirma que o mercado nacional “é muito pequenino” e metade das pessoas “gosta de outro tipo de música”.

No entanto, sublinha, “o pop/rock português e as baladas portuguesas escritas por grandes cantores de qualidade, inclusivamente de intervenção social, de qualidade fantástica, de sonho”.

“É extraordinário. Nós temos enormes poetas, cantores, bandas rock, bandas pop. Há muito tempo que era preciso reconhecer alguém em Portugal. É um Grammy importantíssimo para mim, mas que eu represento, no fundo, o talento e a criatividade de muitos colegas e de muitos cantores e muita gente na música portuguesa”, afirma José Cid.

O Prémio de Excelência Musical é concedido a artistas que fizeram contribuições de significado artístico excepcional para a música latina.

O músico português vai receber o Grammy durante uma cerimónia no Waldorf Astoria, em Las Vegas, nos Estados Unidos, a 13 de novembro.



A academia considera que “José Cid adaptou sem esforço a influência da música popular anglo ao estilo original do pop-rock português” e o grupo Quarteto 1111, do qual fez parte, "criou as bases do rock português".