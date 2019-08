Prémio de Excelência Musical

José Cid conquista Grammy. "É um reconhecimento que o público nunca me negou"

22 ago, 2019 - 18:56 • Redação

O músico vai receber o prémio durante uma cerimónia no Waldorf Astoria, em Las Vegas, a 13 de novembro. A academia considera que Cid "criou as bases do rock português".