Soares dos Santos. Supermercados Pingo Doce fecham mais cedo na quinta-feira

Leia também:



Os supermercados Pingo Doce vão encerrar “a partir das 18h00” na quinta-feira, dia em que se assinala o "sétimo dia do falecimento" do antigo presidente da Jerónimo Martins, a que pertence a marca.

"Pelo sétimo dia do falecimento do senhor Alexandre dos Soares dos Santos, informamos que iremos estar encerrados" no dia 22 de agosto, "a partir das 18h00", informa a cadeia de retalho na sua página na Internet.

O empresário morreu na semana passada, dia 16, aos 84 anos, vítima de cancro.

Elísio Alexandre Soares dos Santos nasceu no Porto em 1934, começando a carreira profissional em 1957 na Unilever. Depois, até 1967, foi diretor de 'marketing' da Unilever Brasil, entrando no ano seguinte para o Conselho de Administração da Jerónimo Martins (JM) como administrador-delegado, cargo que acumulou com o de representante na 'joint-venture' com a Unilever.

Em fevereiro de 1996, passou para a presidência do Conselho de Administração da JM, cargo que ocupou até abril de 2003, quando passou a presidente não executivo ('chairman'), até 18 de dezembro de 2013.

Em 2009, Alexandre Soares dos Santos criou a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que gere o portal Pordata, Base de Dados do Portugal Contemporâneo.

Recorde aqui as reações da classe empresarial à morte de Soares dos Santos.