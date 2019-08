“Fazer mais e melhor”. Horta Osório, Rui Nabeiro e mais empresários reagem à morte de Soares dos Santos

Horta Osório, presidente do Lloyds Bank, destaca a "visão estratégica e sentido de responsabilidade notáveis" de Alexandre Soares dos Santos, que aliou o sucesso empresarial a uma "forte vontade de contribuir para o desenvolvimento do país".

O ‘CEO’ reage em comunicado à morte do ex-presidente do grupo Jerónimo Martins, na sexta-feira, vítima de cancro. "Alexandre Soares dos Santos foi um empresário com uma visão estratégica e sentido de responsabilidade notáveis na maneira como conduziu os negócios da sua família ao longo dos últimos 50 anos", considera numa declaração escrita enviada à agência Lusa este sábado.

“Sempre com enorme foco na constituição e desenvolvimento de bons quadros”, Soares dos Santos "tornou o seu grupo líder na distribuição em Portugal e na Polónia", defende Horta Osório, notando ainda a associação deste “sucesso empresarial a uma forte vontade de contribuir para o desenvolvimento do país através das fundações que criou”.

"Possuindo um enorme sentido de família, soube preservar a unidade e controlo familiar do grupo, em simultâneo com o profissionalismo das respetivas administrações e equipas de gestão", sublinha o presidente do Lloyds Bank, que é também administrador não executivo da Sociedade Francisco Manuel dos Santos, ‘holding’ da família.