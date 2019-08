Litos: ​“Slimani é o jogador indicado para substituir Bas Dost”

Litos considera que Slimani é o jogador ideal para colmatar a saída de Bas Dost para o Eintracht Frankfurt. Marcel Keizer deixou a dúvida, após o jogo com o Braga, sobre se o argelino seria o avançado certo para o Sporting, neste momento, mas o antigo jogador dos leões não tem dúvidas.

“Slimani é o jogador indicado para esta forma de jogar do Sporting, um futebol mais direto com transições, a tentar chegar rapidamente à baliza. Slimani é muito possante e gosta de ganhar as costas da defesa adversária. Se voltar vai recuperar a alegria de jogar”, declara Litos, em entrevista à Renascença.



O regresso de Slimani a Alvalade nunca poderá ser um processo fácil, atendendo aos valores do seu contrato com o Leicester, clube que em todo o caso está disponível para vender ou emprestar o internacional argelino.



Slimani, de 31 anos, tem contrato com o Leicester City até 2021. O ponta de lança custou 30 milhões aos ingleses, mas não conseguiu ganhar lugar na equipa. Marcou oito golos, na primeirta temporada, e cinco em meio ano, na segunda. Foi cedido ao Newcastle, onde não teve sucesso, e na época passada jogou no Fenerbahçe, onde fez 25 jogos e marcou cinco golos. Na sua passagem pelo Sporting, fez 57 golos, em 111 partidas.

Imagem de Dost

Bas Dost está de saída para o Eintracht Frankfurt e Litos recorda o que o holandês fez no clube, salvaguardando que "a imagem de Dost não pode ser a dos últimos meses". "Parecia triste, não demonstrava alegria.

A imagem que fica é a de um grande goleador que dava tudo pelo clube e entusiasmava a equipa e os adeptos”, sublinha, sobre o avançado que marcou 93 golos, em 127 jogos pelo Sporting.

Foi já sem Bas Dost, com Luiz Phellype no ataque, que o Sporting conseguiu a primeira vitoria da temporada frente ao Sporting de Braga, no domingo.



Para Litos foi uma vitória sobre “uma grande equipa e que está muto bem orientada". "Pode ser o tal clique para ter mais vitórias e conseguir fazer um bom campeonato ainda que os dois rivais estão mais fortes”, conclui.