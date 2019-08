Sporting anuncia venda de Bas Dost para Eintracht Frankfurt

O Sporting anunciou um princípio de acordo para a transferência de Bas Dost para o Eintracht Frankfurt, da Bundesliga.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt para a venda a título definitivo dos direitos desportivos do jogador Bas Dost", pode ler-se.

Em comunicado, o clube alemão também já esclareceu que está "em conversações avançadas com o Sporting", com os "detalhes da transferência ainda a precisarem de ser finalizados".



Bas Dost já não fará parte da equipa do Sporting para o jogo frente ao Braga, no domingo, confirma o comunicado do Eintracht.

O ponta-de-lança de 30 anos tinha contrato até 2021 com os leões, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Nenhum dos clubes anunciou os valores do negócio, e o Sporting ainda não fez qualquer comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O holandês chegou ao Sporting em 2016, proveniente do Wolfsburgo, por cerca de 11 milhões de euros. Em três temporadas, deixou uma grande marca de leão ao peito, com 93 golos marcados em 127 jogos disputados.

A última temporada foi a pior a nível individual, com "apenas" 23 tentos certeiros. Esta temporada, foi utilizado nas duas partidas, frente ao Benfica e Marítimo, sem qualquer golo apontado.