Papa concede bênção apostólica a missão humanitária na Amazónia

O Papa Francisco concedeu uma bênção apostólica à missão humanitária do barco-hospital que vai levar cuidados de saúde a 700 mil pessoas, ao longo do Rio Amazonas, no Estado do Pará, ao norte do Brasil.

"É com grande satisfação que me uno a vocês neste momento de alegria e ação de graças a Deus pela inauguração do Barco Hospital Papa Francisco que levará a Palavra de Deus e oferecerá acesso a uma saúde melhor para as populações mais carentes, sobretudo os povos indígenas e ribeirinhos, que vivem ao longe de em extensão de 1.000 quilómetros do Rio Amazonas" pode ler-se no comunicado.

"Para além de ser um belo gesto concreto em vista do Sínodo dos Bispos para a Amazónia, que terá lugar no próximo mês de outubro, aqui em Roma, este hospital fluvial é acima de tudo uma resposta ao mandato do Senhor, que continua a enviar aos seus discípulos a anunciar o Reino de Deus e a curar os doentes".

O barco-hospital Papa Francisco, inaugurado no mês de julho, foi inspirado por uma conversa do próprio Papa, quando encontrou os frades da Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, no Rio de Janeiro, em 2013. Seis anos depois, a embarcação vai levar médicos e consagrados, de cais em cais, entre as mil comunidades ribeirinhas de 12 municípios.

A embarcação tem consultórios, centro cirúrgico, laboratórios, enfermaria e salas especiais, como de vacinação, para além de equipamentos para realizar os exames e os casos mais complexos vão ser encaminhados para os hospitais de base de Óbidos, Juruti e Alenquer.

De acordo com o "Vatican News", o barco-hospital está a preparar-se para fazer expedições de 10 dias e a comitiva, que vai percorrer o trajeto hidroviário, também é composta por elementos da Marinha Mercante, religiosas das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, de São José dos Campos, e já existe uma lista de médicos interessados em ajudar.

"Agradeço a Dom Bernardo Bahlmann, Bispo de Óbidos e aos Franciscanos da Providência por este belo sinal de fé e solidariedade cristã e, ao colocar os médicos, voluntários, benfeitores e sobretudo as pessoas que serão atendidas pelo Barco Hospital aos pés de Nossa Senhora de Nazaré, a todos de coração envio a Bênção Apostólica, pedindo também que, por favor, não deixem de rezar por mim e pelos bons frutos do próximo Sínodo para a Amazónia", conclui o comunicado.