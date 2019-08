Os riscos do clássico. "FC Porto motivado e Benfica forte"

O Benfica vai entrar "mais forte" no clássico, mas do outro lado estará um FC Porto "motivado" depois da goleada caseira, diante do Vitória de Setúbal.

A Bola Branca, João Manuel Pinto, defesa-central que vestiu ambas as camisolas, defende que este é um jogo mais importante para os azuis e brancos e que um mau resultado terá "consequências para o treinador", Sérgio Conceição.



O antigo internacional português olha para o arranque de época dos dois emblemas e aponta os resultados para sustentar a sua tese de que são os encarnados, que recolhem a maior dose de favoritismo, embora sublinhe a máxima nestes casos, de que neste confrontos o resultado final é "sempre imprevisível".

João Manuel Pinto destaca a solidez defensiva da equipa de Bruno Lage, com Rúben Dias e Ferro, "dois jovens que estão muito bem", defendendo que nestes casos "nunca se mexe", porque dá "confiança à equipa e ao treinador". Do outro lado, o antigo central assiste a "muitos erros que não podem acontecer", com dois experientes defesas como Marcano e Pepe, considerando este último um dos melhores do mundo, na posição.

A imprevisibilidade no resultado de um clássico é, nestes casos, o que ainda segura a aposta clara de João Manuel Pinto no triunfo do Benfica, embora sublinhe que o fator "casa e a confiança" adquirida são elementos que jogam a favor dos atuais campeões nacionais.

Benfica recebe FC Porto no próximo sábado, às 19h00, no Estádio da Luz, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.