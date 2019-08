Ir de bicicleta para as aulas vai ser abrangido pelo seguro escolar

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, anunciou esta sexta-feira que a deslocação de bicicleta para a escola vai passar a estar abrangida pelo seguro escolar.

Na partida da oitava etapa da volta a Portugal, Tiago Brandão Rodrigues anunciou a “possibilidade de o seguro escolar integrar a ida para a escola em bicicleta, enquadrado na estratégia nacional para a mobilidade ativa ciclável” e no esforço de descarbonização.

O governante aproveitou a passagem da “Grandíssima” por Viana do Castelo para destacar o trabalho feito em conjunto com a Federação Portuguesa de Ciclismo para que “mais gente possa andar de bicicleta” e para que a atividade seja estimulada nas escolas através do desporto escolar, onde já há “um conjunto importante” de iniciativas.

Brandão Rodrigues revelou ainda estar a seguir “com atenção” a 81.ª edição da Volta a Portugal. Confirmou ter visto na quinta-feira o novo camisola amarela, Joni Brandão da Efapel, a atacar, mas também “a grande atuação da W52-FC Porto”, bem como “todas as equipas que têm feito desta uma corrida ainda mais fantástica”.