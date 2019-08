Tiago Brandão Rodrigues pede regresso da Liga com "cordialidade e competitiviade sadia"

Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, espera que o regresso do campeonato de futebol seja com maior "cordialidade" entre os clubes e sem violência.

Em declarações à margem da oitava etapa da Volta a Portugal, Tiago Brandão Rodrigues deixou os seus desejos para a época 2019/2020.

"Que seja uma temporada com espetacularidade, competitividade sadia, e que as nossas equipas mostrem a valia do futebol português nas competições europeias. Espero que tudo ocorra com cordialidade, sem violência e sem os fenómenos que devem estar fora do futebol. Que todos os fins-de-semana possamos sentir que o nosso campeonato é uma grande liga europeia, e que possam sair daqui grandes figuras do futebol mundial", disse.

O campeonato arranca esta sexta-feira, com um Portimonense-Belenenses, às 20h30.