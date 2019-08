Refugiados

Richard Gere distribui comida em navio encurralado há sete dias no Mediterrâneo

09 ago, 2019 - 16:38 • Redação com Reuters

O ator norte-americano embarcou num navio de ajuda humanitária espanhol que está há uma semana em alto mar com mais de 100 pessoas a bordo, incluindo 32 crianças. No Twitter, Matteo Salvini, ministro italiano do Interior, disse que pediu ao Governo espanhol que recebesse o navio, Madrid garante que não recebeu qualquer pedido de Itália e defende que o barco deve atracar no porto mais próximo.