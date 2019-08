Diário da Volta

Sétima etapa: Joni Brandão assume liderança no Larouco

08 ago, 2019 • Pedro Filipe Silva

Ciclista da Efapel "roubou" a camisola amarela a Gustavo Veloso, com um segundo de vantagem para João Rodrigues, da W52-FC Porto, numa etapa com final épico. A Renascença acompanha a Grandíssima, entre 31 de julho e 11 de agosto, com o Diário da Volta. Pode ouvir todos os dias no site e na app da Renascença ou subscrever numa das várias plataformas de podcast.