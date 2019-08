Salesianos em missão em Cabo Verde

A partir desta segunda-feira, e até dia 25 de agosto, um grupo de estudantes universitários e trabalhadores vão estar na Ilha de Santo Antão, em Cabo Verde, motivados pelos valores e ideais do fundador dos Salesianos, S. João Bosco.

Acreditar que podem “fazer a diferença e deixar um bocadinho de cada um na Ilha de Santo Antão, levando a mensagem do Evangelho a todos, tal como fez D. Bosco aos seus jovens”, é o que move estes 11 participantes.

O grupo pretende “construir uma oportunidade de vida comunitária” com características muito específicas, “centrado no serviço, na oração, na partilha, na familiaridade e no aprofundamento espiritual”, refere a Fundação dos Salesianos em comunicado.

A ação insere-se no projeto de voluntariado “Missão Segue-me a Cabo Verde”. O grupo vai “oferecer o seu tempo”, de forma voluntária, às crianças e jovens cabo-verdianas – em concreto em Janela, município do Paul, na Ilha de Santo Antão.

O intuito “é dar início a uma parceria de auxílio naquela localidade, para além da missão propriamente dita”, adianta a fundação.

As principais atividades e iniciativas a ser desenvolvidas são “a formação de animadores, promoção da saúde, apoio psicológico, apoio no estudo, animação cultural e desportiva, animação litúrgica e pastoral”.

Recorde-se que o fundador dos Salesianos dizia que “os jovens não só devem ser amados, mas devem saber que são amados”.

Nesse sentido, esta missão é entendida “como uma oportunidade de levar o sinal do amor de Deus e a perspetiva positiva da vida, bem como ajudar a despertar o que de bom têm todas as crianças e jovens que vamos encontrar”.

O grupo de voluntários é proveniente de várias presenças Salesianas, a saber: Lisboa, Manique, Arcozelo e Funchal.