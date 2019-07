O caso da princesa Haya e a batalha jurídica real que ameaça os laços Reino Unido-Emirados

Uma batalha jurídica entre marido e mulher, em Londres, ameaça pôr em causa as relações diplomáticas entre o Reino Unido e dois dos seus mais importantes aliados no Médio Oriente.

O caso envolve o Sheikh Mohammed bin Rashid, líder do Dubai e número dois dos Emirados Árabes Unidos, e a sua (sexta) mulher, a princesa Haya.

Embora as informações sejam escassas, em causa deverá estar a custódia dos filhos do casal, mas as implicações poderão ser muitas e muito graves para o próprio Reino Unido.

Quem é a princesa Haya?

Filha do antigo Rei Hussein, da Jordânia, e meia-irmã do atual Rei Abdullah do mesmo país, Haya foi atleta olímpica de equitação nos Jogos Olímpicos de 2000 e viria a casar mais tarde com o Sheikh do Dubai, tornando-se a sua sexta mulher.

Haya foi educada em colégios internos no Reino Unido e visitava frequentemente o país com o seu marido, em particular para visitar eventos equestres.

O casal tem dois filhos que estarão alegadamente com a mãe, em Londres. O processo em tribunal poderá ter a ver precisamente com a custódia dos filhos, estando Haya a pedir que lhes seja garantido asilo.

Porque é que fugiu para Londres?

É aqui que o caso ganha contornos de policial.

Há duas versões que justificam a fuga. A mais emocionante é a que envolve a princesa Latifa, filha do Sheikh por outra das suas mulheres, que em fevereiro de 2018 fugiu do país, de barco, depois de ter aparecido num vídeo a admitir que há anos que era abusada e torturada no seu país.

A fuga acabou mal para Latifa quando um comando das forças armadas dos Emirados tomou de assalto o barco em que se encontrava, ao largo da Índia, devolvendo-a ao estado árabe.

No seguimento da sua devolução, e perante o interesse dos media, a princesa Haya apareceu em público com Latifa, garantindo que ela estava segura no Dubai.

Contudo, segundo esta versão dos acontecimentos, Haya terá ficado com dúvidas sobre o caso e depois de investigar mais a fundo terá descoberto detalhes que a levaram a temer pela sua própria segurança e a dos seus filhos, acabando assim por planear a sua própria fuga para o Reino Unido.

Uma segunda versão avançada por alguns jornais britânicos alega que a princesa fugiu depois de o seu marido ter começado a ficar desconfiado da proximidade da sua relação com um guarda-costas britânico.

Depois da sua fuga o Sheikh, que é conhecido pela sua poesia, publicou um poema numa página do Instagram em que fala de traição, o que foi largamente entendido como sendo em referência à sua mulher.

Que implicações é que o processo pode ter?

Caso se confirme que Haya vai pedir custódia e asilo para os seus filhos, o caso em tribunal poderá ter graves implicações para as relações diplomáticas entre o Reino Unido e os Emirados Árabes Unidos, e mesmo com a Jordânia, dois aliados importantes no Médio Oriente.

Em tribunal é certo que Haya entrará em detalhes sobre a vida na corte no Dubai e sobre as ameaças de que se sente alvo. Poderá também falar sobre o caso da princesa Latifa.

Os tribunais britânicos têm por hábito não entregar pessoas aos Emirados, mas neste caso em particular isso poderá ser interpretado como uma afronta ao país e confirmação tácita de que não respeita os direitos humanos dos seus cidadãos.