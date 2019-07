Promoção a Marselha foi “falha” de agência de comunicação

A empresa, que colabora regularmente na gestão das contas do aeroporto no Facebook e Instagram, apresentou um plano de publicações em que se incluía o polémico “post”, no âmbito de uma campanha com “cerca de dois anos”, que promove a interconectividade da infraestrutura com várias cidades europeias.

O “copy” em questão foi rejeitado, mas, por lapso, acabou por ser publicado. A sua deteção aconteceu demasiado tarde para evitar as reações dos deputados por Faro Luís Graça, do PS, e Cristóvão Norte, do PSD. Mais tarde, e já com a publicação retirada das redes sociais, o Governo “pediu explicações à ANA”, através do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, e a hotelaria da região apelidou o caso de “lamentável”.