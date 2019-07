Hotelaria do Algarve vê campanha do aeroporto de Faro como "episódio lamentável"

“Se não fosse verdade parecia mentira. É um momento típico da ‘silly season’ e o mais caricato é estarmos a subsidiar as companhias para trazerem turistas. Portanto, neste caso, indiretamente, estamos a mandar turistas para o exterior”, sublinhou o responsável à Renascença esta segunda-feira.

Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), considera que a campanha divulgada nas redes sociais pelo Aeroporto de Faro , que promovia a cidade francesa de Marselha e apelava à fuga da "confusão algarvia", é um “episódio lamentável” e, ainda que "isolado", o responsável defende que “deve servir de exemplo para que haja mais cautela” em promoções futuras.

Elidérico Viegas adianta mesmo que “não é a primeira vez” que o aeroporto de Faro promove destinos no estrangeiro comparando-os com o Algarve, mas desta vez “houve uma contestação quase imediata”. As reações levaram a ANA, a empresa que gere os aeroportos de Portugal, a travá-la após cerca de uma semana nas redes sociais.

Governo pediu explicações

O Governo ordenou a retirada da mesma e “pediu explicações à ANA” para que fossem “tomadas medidas para retirar uma publicação que é contrária aos interesses do país, dos portugueses e da economia nacional", lê-se numa nota do Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

Segundo aquele Ministério, tutelado por Pedro Nuno Santos, a ANA "já promoveu uma averiguação sobre o que se passou e retirou de imediato a ligação em causa", depois de deputados do PS e do PSD terem denunciado a campanha

De acordo com Elidérico Viegas, o caso não coloca em causa a “relação normal e de colaboração mútua e de entendimento” entre a ANA e a AHETA.

“O Aeroporto de Faro é a porta de entrada da quase totalidade dos estrangeiros que entram no Algarve. É uma estrutura determinante e decisiva e deve continuar a desempenhar o seu papel de forma eficaz, para que o turismo na região continue em níveis sustentáveis”, declarou.

A Renascença tentou entrar em contacto com a ANA para obter mais esclarecimentos, mas até ao momento não teve sucesso.