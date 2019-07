Militante condenado por agredir autarca na calha para integrar listas do PSD às legislativas

Fontes do Partido Social Democrata (PSD) avançaram esta segunda-feira à Renascença que os militantes do partido estão em choque com a possibilidade de Rodrigo Gonçalves vir a integrar as listas do partido às eleições legislativas de outubro.

Rodrigo Gonçalves foi condenado em 2015 por ter agredido, a murro e pontapé, um companheiro do PSD e à data presidente da junta de freguesia de Benfica, Domingos Pires, de 71 anos.

Já sob a direção de Rui Rio, foi convidado para trabalhar na sede nacional a fazer a gestão das redes sociais do partido. Acabaria por demitir-se desse cargo em abril, depois de o "Diário de Notícias" ter noticiado que recorria a perfis falsos para publicar notícias contra o atual Governo do PS.

As listas de Lisboa ainda não estão fechadas, mas nas últimas horas começaram a circular informações entre as hostes social-democratas de que o ex-líder interino da concelhia de Lisboa do PSD (cargo que ocupou na sequência da demissão de Mauro Xavier em 2017) estará a ser equacionado para o 12.º lugar na lista ao Parlamento pelo círculo de Lisboa.



Segundo vários relatos feitos à Renascença, o nome de Rodrigo Gonçalves foi proposto pelo vice-presidente do PSD, Nuno Morais Sarmento.

As listas de Lisboa estavam praticamente fechadas desde quinta-feira, mas a matemática partidária tem obrigado a algumas alterações, empurrando para amanhã, terça-feira, a apresentação oficial das mesmas.

Foram necessários ajustes para garantir um lugar elegível a Duarte Pacheco, secretário da mesa do Parlamento, que pertence à distrital da área Oeste, e tem havido também pressões de bastidores para garantir um lugar para o ex-ministro e atual deputado Luís Marques Guedes.

Estas alterações poderão vir a comprometer o lugar de Ricardo Baptista Leite, atual coordenador do PSD para a área da Saúde.