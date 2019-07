Histórico ​Luís Marques Guedes fora das listas de deputados do PSD

Veja também:

O PSD deixa Luís Marques Guedes de fora da lista de candidatos a deputados. O histórico social-democrata recusou a troca que a direção nacional tentou fazer nas listas.



O ex-ministro de Pedro Passos Coelho, ex-vice-presidente do PSD e ex-secretário-geral (com Manuela Ferreira Leite) estava inicialmente na lista por Lisboa, em quinto lugar, mas a direção de Rui Rio tentou que aceitasse ser candidato em Leiria, atrás da líder da Juventude Social Democrata, Margarida Balseiro Lopes, que é cabeça de lista naquele distrito.

Marques Guedes não aceitou, e ficará assim fora do Parlamento, onde entrou pela primeira vez em 1995, logo depois de ter saído do último governo de Aníbal Cavaco Silva, onde desempenhou o cargo de secretário de Estado adjunto.

Segundo fontes do PSD, a alteração à lista de Lisboa, que tinha ficado fechada ontem, prende-se com o facto de a direção nacional do PSD ter precisado de acomodar em lugar elegível Duarte Pacheco, também deputado e secretário da mesa da Assembleia da República há várias legislaturas.

A lista de Lisboa também deixa de fora Miguel Pinto Luz, mas por decisão expressa da direção de Rui Rio, que ignorou a indicação do vice-presidente da Câmara de Cascais, apontado como candidato à sucessão de Rui Rio no partido social democrata.

A lista fechada para o círculo eleitoral de Lisboa, de acordo com fontes da Renascença, é a seguinte: Filipa Roseta, José Silvano (secretário-geral), Pedro Pinto, Isabel Meireles, Duarte Pacheco, Joaquim Miranda Sarmento, Sandra Pereira, Ricardo Baptista Leite, Pedro Rodrigues, Lina Lopes e Carlos Silva.