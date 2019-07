Acidente com avião de combate a incêndios em barragem do Algarve

Um avião de combate a incêndios sofreu um acidente esta quinta-feira à tarde na barragem de Beliche, no concelho algarvio de Castro Marim, quando realizada uma manobra de "scooping" para recolha de água.

O piloto não sofreu ferimentos, apurou a Renascença junto de fonte da Proteção Civil. O aparelho encontra-se numa das margens da barragem.

"O alerta foi dado às 18h40, tendo sido acionados os meios de socorro, que de imediato reconheceram o local por forma identificar a localização do acidente. O piloto saiu ileso, havendo a registar apenas danos materiais", confirmou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em comunicado.



O aparelho em causa é um avião anfíbio médio FireBoss, que sofreu um acidente quando estava a realizar a manobra de recolha de água na barragem de Beliche.

A aeronave encontrava-se estacionada na Base Aérea n.º 11, no distrito de Beja e dirigia-se para o combate a um incêndio rural na freguesia de Cachopo, concelho de Tavira, distrito de Faro. Pelas 19h43, combatiam as chamas 166 bombeiros, 49 viaturas e sete meios aéreos.



As causas do acidente serão apuradas pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, entidade com competência em matéria de investigação de acidentes com aeronaves, refere a Proteção Civil.

Este é o segundo acidente do género ocorrido este mês com aviões de combate a incêndios em Portugal. A 3 de julho, uma aeronave amarou numa barragem na zona de Ferreira do Zêzere, no distrito de Santarém, quando recolhia água para combater um fogo em Pombal. O avião afundou-se e o piloto escapou sem ferimentos.

