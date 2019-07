Avião de combate a incêndios localizado a 25 metros de profundidade

O avião de combate a incêndios que teve um acidente na quarta-feira na zona de Trizio, concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, foi localizado hoje de manhã a 25 metros de profundidade, disse à Lusa fonte da proteção civil.



A mesma fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) precisou que o avião foi localizado cerca das 8h17, estando a uma profundidade de 25 metros.

O avião anfíbio médio FireBoss, de indicativo operacional Alfa 8, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, sofreu na quarta-feira à tarde "um acidente quando efetuava uma manobra de 'scooping' (recolha de água)" no Zêzere, na zona de Trizio.

"O alerta foi dado às 16h46, tendo sido acionados os meios de socorro, onde se incluiu um avião de reconhecimento e um helicóptero de reconhecimento, avaliação e coordenação ao serviço da ANEPC que de imediato reconheceram o local por forma identificar a localização do acidente", referiu a proteção civil, em comunicado divulgado na quarta-feira.

O comunicado acrescenta que o piloto saiu ileso, existindo apenas registo de danos materiais.

A aeronave estava estacionada em Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, e dirigia-se para o combate a um incêndio rural no concelho de Ansião, distrito de Leiria.

A ANEPC salienta que as causas do acidente serão apuradas pelas "entidades com competência em matéria de investigação de acidentes com aeronaves".

Fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) disse à agência Lusa na quarta-feira que a entidade foi notificada do acidente, acrescentando que irá proceder à respetiva investigação.

Segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o piloto, "sem queixas", tem 49 anos e recusou o transporte para uma unidade hospitalar.