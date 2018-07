Meninos tailandeses saem hoje do hospital e dão primeira entrevista

Os doze rapazes e o treinador de futebol que foram resgatados numa gruta na Tailândia fazem a primeira aparição pública esta quarta-feira. Os treze vão ter alta do hospital e falar numa conferência de imprensa coletiva, pelas 10h00, hora portuguesa.

De acordo com a agência Reuters, a conferência de imprensa vai ser controlada. As perguntas foram enviadas previamente pelos jornalistas e analisadas por um psicólogo. As questões aprovadas serão colocadas aos rapazes por um mediador e não pelos jornalistas.

“Queremos reduzir a curiosidade do público. Nesta fase inicial, estamos a tentar impedir que os media incomodem os meninos”, disse à agência Reuters o porta-voz do governo tailandês, Sansern Kaewkamner. “Vamos tratar disso [da conferência de imprensa] para que depois os rapazes possam regressar à sua vida normal”, acrescentou.

O governo tailandês vai permitir 45 minutos de tempo de antena à equipa de futebol na televisão nacional, embora a entrevista seria transmitida em vários canais de televisão em simultâneo. O programa onde será transmitida a conferência de imprensa irá começar pelas 10h00, hora portuguesa, depois de ouvido o hino nacional tailandês.

Os rapazes, entre os 11 e os 16 anos, e o treinador de 25 anos, estiveram quase duas semanas presos numa gruta no norte da Tailândia. A operação de resgate na gruta de Tham Luang terminou a 10 de julho.