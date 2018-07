Doze rapazes e o treinador resgatados da gruta na Tailândia

As crianças e o treinador da equipa estiveram fechados na gruta 17 dias.

Depois de três dias e várias horas a mergulhar nas águas da gruta de Tham Luang, em Chiang Rai, as doze crianças e o treinador de 25 anos foram resgatados. A informação está a ser avançada pela marinha tailandesa.

“Depois de colocar as botijas, ele ficou inconsciente no caminho de regresso. Um outro mergulhador tentou reanimá-lo, mas como não houve reposta, tentou retirá-lo”, contou o almirante Apakorn Yuukongkaew, da marinha tailandesa, aos jornalistas. “As condições na caverna são difíceis”, acrescentou.

Durante este processo há no entanto a lamentar a perda de um dos mergulhadores. O socorrista era um antigo membro da unidade de elite da marinha tailandesa e, apesar de já ter deixado a marinha, voluntariou-se para ajudar na missão de resgate. Morreu por falta de oxigénio, na semana passada, quando regressava da missão de colocar botijas de oxigénio na potencial rota de saída das crianças.

A noticia do desaparecimento do grupo levou a uma mega operação de resgate que envolveu mais de mil pessoas, incluindo mergulhadores de topo que comandaram no terreno o salvamento. Os mergulhadores demoraram cerca de 11 horas com cada grupo de meninos resgatados. Uma operação de grande complexidade e perícia.

No dia 2 de Julho, nove dias depois do desaparecimento, os mergulhadores britânicos encontraram o grupo esfomeado e fatigado, mas ainda assim de boa saúde dada a situação em que se encontravam.

Os doze rapazes, com idades entre os 11 e os 16 anos, e o treinador da equipa, de 25 anos, estão presos na gruta desde 23 de Junho, quando ali entraram depois de um treino. Os jovens ficaram presos após terem ficado encurralados pela subida da água e procuraram uma zona em que pudessem estar a salvo.

"Não temos a certeza se isto é um milagre, uma ciência, ou o que terá sido. Todos os treze 'javalis selvagens' estão agora fora da caverna", escreveuu a marinha tailandesa na página oficial do Facebook.

As oito crianças salvas nos últimos dois dias estão no hospital e de boa saúde. Algumas até terão pedido pão com chocolate para o pequeno-almoço, afirmaram fontes oficiais à Reuters. Apenas dois rapzes apresentam sinais de infecção respiratória.

Entretanto, o presidente norte-americano Donald Trump escreveu que em "nome do Estados Unidos parabéns à marinha tailandesa pelo sucesso do resgate dos 12 rapazes e do treinador".