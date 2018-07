Polémica após resgate na Tailândia. Musk e mergulhador trocam acusações

O mini-submarino apresentado por Elon Musk para tentar ajudar no resgate das crianças tailandesas presas numa gruta continua a dar que falar. Se uns saudaram a iniciativa do empresário, outros consideraram que foi um golpe de marketing do patrão da Tesla.

As críticas chegam também de um dos mergulhadores envolvidos no resgate que criticou o milionário norte-americano, acusado-o de utilizar o caso para um “golpe de relações públicas”. Em entrevista à CNN, Vernon Unsworth teceu duras críticas a Musk, utilizando linguagem grosseira. “Ele pode enfiar o submarino onde dói”, começou por dizer.