“Crescimento foi sol de pouca dura e voltámos à mediocridade vivida desde 2000”

“Os portugueses começam a perceber que a austeridade não acabou”, defende o professor da Universidade do Minho. Ainda assim, com o PSD na liderança do governo não teria havido grandes diferenças, excepção a “algumas reversões”, faz notar o economista.

Na antecâmara do debate orçamental de Outubro há o risco da legislatura não chegar ao fim, sendo este debate o tiro de partida para a campanha eleitoral?

Será o tiro de partida para a campanha eleitoral ou, quando muito, esse tiro já terá sido dado há poucos meses. Já a legislatura é sempre possível não chegar ao fim, mas os partidos que mais têm a perder com eleições antecipadas são os da oposição e seria um verdadeiro tiro no pé mandar o governo abaixo.

Ou os partidos à esquerda do PS, ou o PSD, alguém irá, no limite, viabilizar o orçamento do governo PS.

A oposição defende que a imagem passada pelo governo de um "país das mil maravilhas" se esbateu junto dos portugueses?

Aqui começava por contestar a ideia de que o governo passa a imagem de um país às mil maravilhas. Há uma parte do governo que faz isso, mas também há uma parte importante - e aqui até realço o papel de Mário Centeno - que chama sempre a atenção para as dificuldades que o país ainda enfrenta. Mas é evidente não vivermos no país das mil maravilhas.

Os portugueses podem ter vivido iludidos durante algum tempo, mas já perceberam isso. A questão do adicional sobre os combustíveis ou da progressão na carreira dos professores, ou outros funcionários públicos, evidentemente, são exemplos de que não há dinheiro para tudo. As pessoas começam a perceber que não acabou a austeridade, apenas estamos a viver a austeridade com um nome diferente.

A conflitualidade social crescente alimentada à esquerda do PS - com funcionários públicos a forçar melhorias salariais - remete para o quadro clássico do país refém de poderosas corporações ligadas ao Estado?

A força das corporações não desapareceu nos últimos anos. Se o Estado estava refém antes continua agora refém. Não há motivo para achar que isso mudou objectivamente. Concordando com a formulação da pergunta na parte em que se imputa alguma dessa responsabilidade à acção sindical à esquerda do PS - o PCP é a força com mais influência no mundo sindical - fica por determinar até que ponto esta conflitualidade é real ou se é políticamente induzida por causa das eleições.

À direita do PS, a líder do CDS tem criticado o governo por "não pensar em nada de longo prazo". A crítica colhe?

Imagino que aqui pessoas diferentes tenham opiniões diferentes, mas, na minha perspectiva, colhe completamente. A estabilidade é um bem em si mesmo. É bom para o país o facto desta fórmula de apoio ao governo ter durado tanto tempo, mas também parece evidente que as reformas de que o país precisa, ou melhor dizendo, boa parte das reformas que o próprio PS gostaria de fazer nunca serão possíveis de passar á prática com o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Dou o exemplo de reformas na Segurança Social e nesse sentido vivemos num Estado adiado.

Ainda no plano político, Rui Rio recusa uma abordagem em que "se diga mal de tudo". É a atitude certa?

Não sei se Rui Rio está certo do ponto de vista político. Não sei se é forma de maximizar votos. Agora tem razão do ponto de vista substancial. Sou daqueles que acreditam que um PS no governo com António José Seguro em vez de Passos Coelho teria feito mais ou menos o mesmo que o líder do PSD fez. Também acho que se estivéssemos agora num governo PSD não teria havido grandes diferenças em relação ao que este governo fez tirando, evidentemente, uma ou outra reversão.

Mas, repare-se, eu falei de Passos Coelho Vs António José Seguro. Se fosse Passos Vs Sócrates já estaríamos a falar de uma potencial catástrofe, não é?

No plano objectivo dos indicadores económicos a inexistência de qualquer milagre económico é o pior do estado da nação?

É. No ano passado quando andávamos a celebrar taxas de crescimento económico ali um pouco acima dos 2,5%, lembro-me de ter alertado na altura de ser ainda demasiado cedo para grandes festejos. E que havia duas hipóteses: de se tratar de uma transição para o crescimento mais rápido e mais robusto de que verdadeiramente necessitamos, na casa dos 3, 4%, ou ser simplesmente e recuperação na sequência de uma grande queda. Depois da grande queda dos anos anteriores é natural haver algum crescimento. Neste momento confirma-se que a segunda hipótese é a mais correcta. Ou seja, nada de estrutural mudou. O crescimento económico do ano passado foi sol de pouca dura e voltámos à mediocridade vivida desde o ano 2000.

E qual é o dado mais positivo do estado da nação? No Observador defendeu que "parece um milagre que o nosso nível de vida seja tão alto". É a versão académica do "vivemos acima das possibilidades" e o alerta de que vem aí nova factura?

Não, não pretendia ter esse efeito. O artigo é escrito em forma de provocação. Numa altura em que estamos preocupados por estar a crescer pouco, de repente, aparece um economista, um maluquinho, a dizer: 'olhem que vivemos bem demais'. Portanto, tinha esse elemento de provocação e pretendia gerar debate. Agora a ideia substantiva é simplesmente a de que temos um atraso na educação e de que esse atraso é uma restrição activa ao crescimento que teremos de enfrentar nos próximos anos. Também não se pode pensar que há milagres a fazer com que Portugal cresça a taxas absurdas nos próximos anos.