Obama no Porto: "call to action" contra as alterações climáticas

Barack Obama esteve no Porto para sublinhar a importância de agir face ao problema colocado pelas alterações climáticas. A conferência Climate Change Leadership foi ainda veículo para o lançamento do Protocolo do Porto que pede aos subscritores "que façam mais do que estão a fazer para ajudar a mitigar e solucionar as alterações climáticas".

A mensagem do ex-presidente dos Estados Unidos e os ângulos mais desconhecidos e improváveis da visita de Obama ao Porto no testemunho de Nuno Botelho - um dos organizadores da Conferência e membro permanente do painel do Conversas Cruzadas.

Nuno Garoupa, Carvalho da Silva e Luís Aguiar-Conraria analisam ainda a possibilidade de António Costa estar a preparar o país para a eventualidade da legislatura não chegar ao fim. O pano de fundo da turbulência é a discussão do OE para 2019, as leias laborais e as 35 horas na Saúde.