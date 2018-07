EUA continuam na NATO. Trump diz que é "um génio muito estável"

Donald Trump garante que o compromisso dos Estados Unidos da América com a NATO "continua muito forte". O Presidente norte-americano deu uma conferência de imprensa esta quinta-feira, em Bruxelas, depois de uma reunião extraordinária entre os chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da NATO para debater o aumento das despesas militares dos Aliados.

Vários órgãos de comunicação chegaram a avançar que Donald Trump tinha ameaçado retirar os EUA da NATO. Porém, outras fontes, incluindo a Presidente da Lituânia e o Presidente francês, desmentiram a informação. Na conferência de imprensa, o Presidente dos EUA escusou-se a confirmar se terá ou não feito a ameaça.

Confrontado pelos jornalistas com a hipótese de voltar a ameaçar com a retirada, Trump admitiu que poderia fazê-lo, mas considerou que tal "não é necessário" dado o compromisso alcançado sobre o financiamento da Aliança Atlântica. Os aliados concordaram em aumentar o investimento na defesa, embora não para um mínimo de 4% do PIB como exigido na quarta-feira pelo líder norte-americano.

Questionado se, quando entrasse no avião presidencial, iria publicar no Twitter uma opinião diferente da que estava a expressar na conferência de imprensa, Trump respondeu: “Há outras pessoas que fazem isso. Eu não. Sou muito consistente. Sou um génio muito estável.”

Trump reclamou ainda vitória nas negociações desta quinta-feira. "O espírito que os países demonstraram, os montantes que tencionam gastar no reforço do orçamento da Aliança são realmente impressionantes. Apreciei muito esse grau de compromisso naquela sala de reuniões. Os países sinalizaram a sua disponibilidade para entrarem com mais 33 mil milhões de dólares para a NATO", anunciou.

"Disse-lhes que ficaria muito triste se eles não assumissem esse compromisso de forma muito substancial, porque os Estados Unidos pagam um montante tremendo, provavelmente 90% do custo da NATO. Agora os países vão começar a aumentar o seu compromisso. Estamos muito felizes. A NATO está muito mais forte agora do que estava há dois dias", disse aos jornalistas, após a reunião de emergência.

De acordo com fontes diplomáticas, citadas pelas agências France Presse e EFE, a sessão de trabalhos com os líderes da Geórgia e da Ucrânia foi suspensa pelo secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, para que os chefes de Estado e de Governo dos 29 pudessem voltar a discutir o aumento do investimento em Defesa.