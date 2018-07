Resgate dos rapazes tailandeses pode ser um filme de Hollywood

O resgate de uma equipa de futebol de jovens rapazes e do seu treinador num complexo de grutas inundado no norte da Tailândia deixou telespetadores de todo o mundo colados às notícias. A missão de resgate, com um final feliz, dominou os espaços noticiosos durante cerca de duas semanas.

Há quem diga que parecia um filme e, na verdade, a história poderá mesmo dar origem a um argumento para Hollywood ou até para uma série televisiva. No terreno já estão vários produtores a realizar entrevistas à equipa de resgate e aos familiares dos rapazes.

Michael Scott, co-fundador da produtora Pure Flix, vive na Tailândia durante grande parte do ano e ficou cativado pela história enquanto assistia às notícias em casa, em Bangkok. A sua esposa cresceu com o mergulhador que morreu durante a missão.

Scott é um dos produtores que já está no terreno a recolher material para um potencial filme. Abordado pela agência Reuters, diz acreditar que a cooperação internacional no local ajudará a aumentar o interesse num filme sobre o esforço da missão.

“São tailandeses, ocidentais, europeus, australianos, pessoas de todo o mundo que ajudaram a trazer essas crianças em segurança. Acho que há um apelo mundial que, acredito, inspirará milhões em todo o mundo”, afirma o produtor.