“Esperamos boas notícias nas próximas horas”. Recomeçou o resgate das crianças tailandesas

Recomeçou a operação de resgate dos jovens e do treinador presos numa gruta, no norte da Tailândia. Para além das dificuldades no acesso, as equipas lutam contra o tempo, já que as previsões meteorológicas apontam para um aumento da chuva nas próximas horas. À chegada ao local, as equipas de salvamento não fizeram declarações, limitaram-se a mostrar os polegares para cima, antes de partirem para a gruta localizada a cerca de dois quilómetros e cujo acesso está agora bloqueado aos meios de comunicação social. Os mergulhadores entraram na gruta às 11h00 locais, 5h00 em Portugal Continental. “As condições são tão boas como as de ontem [domingo]. A equipa de resgate é a mesma, com algumas substituições”, disse Narongsak Osatankorn, o chefe das operações, em conferência de imprensa. “Esperamos boas notícias nas próximas horas”, acrescentou. O comandante garantiu ainda que a chuva que caiu nas últimas horas não afetou o nível de água dentro da gruta. Os jornalistas no local dão conta de uma grande movimentação de ambulâncias e da chegada de um helicóptero.



and now it’s starting to rain a lot. pic.twitter.com/vBKTAEhsAT — Jacob Goldberg (@yayqe) July 9, 2018

Rapazes resgatados ainda não podem abraçar os pais Os quatro rapazes que foram resgatados no domingo só devem poder ver as respetivas famílias esta segunda-feira, depois dos exames médicos, avança o jornal tailandês 'Kom Chad Lek', citando uma fonte dos serviços de saúde.

Nesta altura os pais ainda não sabem quais os jovens que foram retirados. O nome dos rapazes que já foram retirados não foi divulgado, por respeito às famílias dos que ainda estão presos dentro da gruta. Até que sejam conhecidos os resultados dos testes de sangue, os familiares terão de ficar a um ou dois metros de distância das crianças e, para já, os rapazes não poderão abraçar nem tocar nos pais. Os médicos querem ter a certeza de que as crianças não contraíram nenhuma doença infecciosa na gruta. Jovens vão ser retirados em grupos de quatro Também esta segunda-feira, a ministra dos Negócios Estrangeiros australiana disse acreditar que os jovens retidos na gruta vão ser retirados em grupos de quatro, o que implica pelo menos duas operações idênticas à que já ocorreu. Em declarações ao canal de televisão australiano Nine Network, Julie Bishop saudou o resgato de quatro das crianças, no domingo, referindo que quase 20 australianos estão a participar na complexa operação de resgate. "É altamente perigoso, é muito precário e os nossos pensamentos estão não apenas com os meninos, mas também com as equipes de mergulho e resgate que estão a ajudar", disse Bishop. "O facto de ter levado tantas horas sublinha o quão precária é toda essa missão", acrescentou.