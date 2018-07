Divulgado plano de resgate das 12 crianças

O jornal tailandês "The Bangkok Post" cita fontes oficiais e o plano consiste em trazer à superfície as 12 crianças e o professor por etapas. O primeiro grupo terá quatro pessoas, o segundo, terceiro e quarto grupo será composto por três elementos. O último a sair será o professor, nenhuma das crianças em momento algum do resgate será deixada sozinha.

Todos os rapazes vão vestir um fato próprio para o efeito, máscaras de mergulho e vão receber oxigénio através de uma garrafa transportada pelos mergulhadores. Serão guiados por uma corda colocada ao longo de todo o percurso. Estão, entretanto, a ser levadas para o interior da gruta garrafas de oxigénio que são colocadas em zonas específicas.

Por esta hora, a expectativa é que o primeiro grupo já esteja em movimento e a tentar regressar à superfície e já estão helicópteros preparados para transportar as crianças para o hospital da província de Chiang Rai, a cerca de 60 quilómetros do local do resgate.

Neste momento, os jornalistas que estão no centro de imprensa improvisado nas imediações da gruta de Tham Luang dão conta que está a chover torrencialmente – o que, de resto, já se previa esta manhã.