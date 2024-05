Soares dos Reis vence Prémio Museu do Ano

O Prémio Museu do Ano, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM), foi entregue esta sexta-feira ao Museu Nacional Soares dos Reis (MNSR) pelas mãos de Marcelo Rebelo de Sousa.

O diretor do MNSR, António Ponte, citado por um comunicado da instituição, destaca a “honra” que constitui este reconhecimento, sobretudo por se tratar de uma premiação que é decidida por profissionais do sector. Ao prémio principal, o Museu junta ainda o de melhor Parceria, pelo Programa Arte e Saúde.

Antes da cerimónia Prémios do Ano APOM 2024, que decorreu na Alfândega do Porto, o Presidente da República visitou o espaço expositivo que ocupa o Palácio dos Carrancas, no Porto.

O MNSR contém “a mais importante coleção de arte portuguesa do século XIX”, sublinha o comunicado. Fundado em 1833, por D. Pedro IV, é também o primeiro museu público de arte do país.

Atualmente, acolhe a pintura ‘Descida da Cruz’, de Domingos Sequeira, que a partir de sábado passará a integrar a exposição de longa duração do Museu.

A obra foi resgata pela Fundação Livraria Lello depois de ter sido dada praticamente como certa a sua venda para o estrangeiro. O Museu foi recentemente reabilitado, reabrindo ao publico em 13 abril de 2023.