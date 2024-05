Miguel Gomes vence prémio de melhor realizador no festival de Cannes

O cineasta português Miguel Gomes venceu prémio de melhor realizador no festival de Cannes, anunciou este sábado a organização.

Miguel Gomes foi distinguido pelo trabalho no filme "Grand Tour".

A história de "Grand Tour" segue um romance de início do século XX, com Edward (Gonçalo Waddington), um funcionário público do império britânico que foge da noiva Molly (Crista Alfaiate) no dia em que ela chega para o casamento.

“Contemplando o vazio da sua existência, o cobarde Edward interroga-se sobre o que terá acontecido a Molly… Desafiada pelo impulso de Edward e decidida a casar-se com ele, Molly segue o rasto do noivo em fuga através deste ‘Grand Tour’ asiático”, refere a sinopse.

"Às vezes tenho sorte. Obrigado Festival de Cannes por me convidar, obrigado ao júri por me atribuir este prémio", começou por afirmar Miguel Gomes no discurso de vitória.

O realizador chamou depois a sua equipa ao palco para repartir os louros em Cannes e agradeceu ao cinema português e aos mestres que o inspiraram.

"O realizador deve realizar, mas precisa de muita ajuda de muitas outras pessoas a dirigir muitas coisas. Obrigado a todos e obrigado também ao cinema português. Não é comum haver um filme português em competição aqui - não vou comentar isso (risos). Tenho de agradecer ao cinema português, porque sei de onde venho... grandes realizadores portugueses, mestres, como [Manoel de] Oliveira e [João César] Monteiro inspiraram-me a querer fazer cinema e eu devo algo muito importante ao cinema português. Obrigado também a eles", concluiu Miguel Gomes.

Miguel Gomes, de 52 anos, conta no seu currículo com longas-metragens como "Aquele Querido Mês de Agosto", "Tabu", "As mil e uma noites" e "Diários de Otsoga".