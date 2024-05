Morreu Morgan Spurlock, o realizador de "Super Size Me"

Morreu o realizador do documentário "Super Size Me", Morgan Spurlock. Tinha 53 anos e tinha sido diagnosticado com cancro. A morte aconteceu na quinta-feira, em Nova Iorque, e foi anunciada esta sexta-feira pela família.

“Foi um dia triste. Deu muito através da sua arte, ideias e generosidade”, disse o irmão, citado pelo jornal britânico The Guardian

Spurlock ficou famoso com o documentário sobre a indústria de "fast food" (comida rápida), em 2004. Na altura, comeu todas as suas refeições nos restaurantes McDonalds durante um mês, processo que foi acompanhado para o filme. Engordou 11 quilos e ficou com colesterol e pressão arterial elevados.

"Super Size Me" acabou por lhe valer uma indicação aos Óscares e fez sucesso nas salas de cinema um pouco por todo o planeta. Em 2017 teve direito a sequela.

Além desta obra, Spurlock fez outros trabalhos aclamados pela crítica, entre as quais uma película sobre o paradeiro de Osama bin Laden ou, por exemplo, uma outra sobre o fenómeno da banda britânica One Direction.

Reveja o trailer do filme: