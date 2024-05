Morreu António Ferreira de Amorim, o último dos quatro irmãos da Corticeira

António Ferreira de Amorim, pai do atual presidente do conselho de administração da Corticeira, António Rios de Amorim, morreu esta madrugada aos 95 anos, avança o ECO, citando uma fonte próxima da família.

Dos quatro irmãos que assumiram o controlo da empresa nos anos 1950, António Ferreira de Amorim “era o que mais privava com os operários, com quem convivia com elevado sentido de humanidade”, descreveu a Corticeira numa publicação feita em 2020, citada pelo jornal.

Segundo a referida publicaçao, “foi sempre um homem de ação, do terreno. Alguém habituado a ouvir e a falar. Alguém que gostava de sentir o pulso da empresa a partir de dentro”.

Américo Amorim, o carismático líder da terceira geração da família e presidente da Corticeira entre 1953 e 2001, faleceu em 2017. Em 2022 morreu José Ferreira Amorim e no ano passado Joaquim Amorim, que era o irmão mais novo.