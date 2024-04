Filmes "Primeira Obra" e "Amo-te Imenso" estreiam-se hoje nos cinemas

O realizador português Rui Simões estreia esta quinta-feira nos cinemas o filme "Primeira Obra", a primeira longa-metragem de ficção em 50 anos de carreira e 80 de vida.

"Primeira Obra" é um filme de ficção, mas também é autobiográfico, tendo como ponto de partida um dos primeiros documentários de Rui Simões, "Bom Povo Português", de 1980.

No filme, há um jovem investigador lusodescendente, Michel, que chega a Portugal para "pesquisar a revolução por cumprir. [...] Em conversa com Simão, histórico cineasta, Michel procura respostas para o seu filme. Ao conhecer Susy, ativista do ambiente, percebe que o amor é o caminho", refere a sinopse.

O elenco integra Zé Bernardino, Ulé Baldé, Joana Brandão, Maty Galey, entre outros, e ainda o ator António Fonseca, num "alter ego" do próprio Rui Simões.

Autor de documentários como "Deus, Pátria, Autoridade" (1975), "Bom povo português" (1980), "Ruas da amargura" (2008), "Ilha da Cova da Moura" (2010), "Guerra ou Paz" (2012) e "No país de Alice" (2021), Rui Simões só conseguiu financiamento para um filme de ficção em 2020, estreando-o agora nos cinemas.

Hoje chega também ao circuito comercial o filme "Amo-te Imenso", do realizador brasileiro Hermano Moreira, numa coprodução com Portugal, onde o filme foi rodado.

Segundo a sinopse divulgada, a história segue Fábio, "um brasileiro reservado que foge a todos os estereótipos e que decide ir passar um semestre à romântica e multicultural Lisboa", onde se apaixonará por Maria, não sem antes ter de resolver alguns "segredos do passado".

O elenco conta com Guilherme Gorski, Filipa Pinto, Júlia Palha, Sónia Balacó e Rafael Canedo.

Enquanto estreia "Amo-te Imenso", Hermano Moreira tem ainda em mãos um novo projeto, "Hotel Amor", também com Júlia Palha, Margarida Corceiro, Lucas Dutra, entre outros.