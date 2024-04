"Os humanos estão a usar os oceanos como sanitas", alerta realizador James Cameron

O realizador James Cameron, cuja nova minissérie sobre polvos estreia no National Geographic a 21 de abril em homenagem ao Dia da Terra, avisou para a urgência de lutar pela preservação dos oceanos.

"Parem de fingir que a tecnologia vai manter-nos felizes e saudáveis quando o mundo natural tiver sido destruído", afirmou Cameron numa sessão em Los Angeles sobre a minissérie "Secrets of the Octopus", da qual é produtor executivo e que tem narração do ator Paul Rudd.

"Os humanos estão a usar os oceanos como sanitas", considerou, apontando para o despejo de dejetos e desperdícios agrícolas no mar e para a existência de "zonas de morte em massa" em vários ecossistemas aquáticos.

"É isso que me assusta", partilhou James Cameron que além de produtor executivo da minissérie também é Explorador Principal da National Geographic.

"Secrets of the Octopus", ou Segredos do Polvo, é apresentado pela australiana Alex Schnell com a colaboração de Sy Montgomery, naturalista e autora de um novo livro com o mesmo título.