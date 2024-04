Carros militares do 25 de abril vencem ferrugem e vão "reviver" golpe

São 14 viaturas militares, fizeram história no dia 25 de Abril de 1974 e ganharam "uma nova vida" à ferrugem de muitos anos de abandono, após trabalhos de restauro, tarefa que continuará a ser feita por uma associação.

Além de terem desenvolvido alguns trabalhos de manutenção na "Bula", a icónica chaimite que transportou Marcello Caetano do Largo do Carmo para a Pontinha, a Associação Portuguesa de Veículos Militares Antigos (APVMA) tem recuperado outras viaturas que se encontram no Museu Militar de Elvas (Portalegre) e que estão ligadas à Revolução dos Cravos.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da APVMA, José Manuel Alves, explica que tem sido um trabalho "muito complexo", uma vez que muitos destes veículos militares estavam parados há décadas.

"As viaturas estavam paradas há mais de 40 anos. Foi muito complexo, por uma razão ou por outra era um monte de ferrugem autêntico, não estavam conservadas, estavam ao ar livre, mas com o recurso a que nós chamamos de canibalização, que é ir retirar peças a viaturas semelhantes e que existam, conseguimos chegar a uma conclusão boa", disse.

A APVMA, que já recuperou 14 veículos ligados à revolução, tem desenvolvido o seu trabalho de forma gratuita, contribuindo com a mão-de-obra, mas com o apoio do Exército português que financia os projetos.

Recriação do 25 de abril de Santarém a Lisboa

O responsável explicou ainda que as 14 viaturas já recuperadas pela APVMA vão integrar as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, participando no dia 24 na simulação que está anunciada e que pretende recriar a saída da Escola Prática de Cavalaria de Santarém rumo a Lisboa e, no dia 27, com a chegada da mesma coluna a Santarém.

"E vão estar no dia 25 de Abril em Lisboa, desde a tomada do Terreiro do Paço. Vamos ali reconstituir um pouco a chegada da coluna ao Terreiro do Paço, após a cerimónia militar que vai acontecer e depois vamos subir ao Largo do Carmo, cercar o Quartel do Carmo, onde vamos estar até às 16:00 e, a partir daí vamos à Pontinha, ao posto de Comando do Movimento das Forças Armadas transportar, supostamente, o professor Marcello Caetano na chaimite "Bula"", explicou.

A "Bula", nome de uma aldeia na Guiné-Bissau, encontra-se há seis anos no Museu Militar de Elvas, sendo considerada por muitos a viatura "mais emblemática" do 25 de Abril.

"A mais emblemática é, sem dúvida, a chaimite "Bula" que só foi beneficiada por nós porque o Exército sempre a manteve em condições, deu algum trabalho com a motorização, por outras razões como qualquer automóvel tem problemas e tem avarias", explicou.

Considerada "uma estrela" no Museu Militar de Elvas, espaço que foi inaugurado em 2009, a chaimite "Bula" sai à rua regularmente todos os anos para as comemorações do 25 de Abril.

O coronel Nuno Duarte, que dirige o Museu Militar de Elvas, espaço museológico que atualmente conta com cerca de 100 viaturas em exposição, explicou à Lusa que a "Bula" merece sempre uma "atenção especial" por parte de quem visita aquele museu.