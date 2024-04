Renascença lança rádio online para celebrar 20 anos de Rock in Rio Lisboa

A Renascença celebra 20 anos do Rock in Rio Lisboa com o lançamento de uma rádio online totalmente dedicada ao maior festival do mundo.

A Renascença Rock in Rio terá horas de música com as bandas e os artistas que nos últimos 20 anos fizeram a história do Rock in Rio Lisboa e construíram parte da memória musical de Portugal.

O Rock in Rio Lisboa acontece este ano nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho e a Renascença é, mais uma vez, rádio oficial.

Para celebrar e preparar mais um Rock in Rio, a Renascença junta, numa rádio online , os artistas que passaram pelos diferentes palcos do festival - uma rádio de música variada, como variados são os artistas e públicos do Rock in Rio e da Renascença.

A Renascença Rock in Rio é uma rádio que cruza memórias destes últimos vinte anos e antecipa todas as novidades do RiR Lisboa 2024.

A celebração dos 20 anos do Rock In Rio Lisboa marca também presença no ON AIR da Renascença. No programa “As Três da Manhã”, a Ana Galvão, a Inês Lopes Gonçalves e a Joana Marques vão recordar todas as histórias e emoções dos últimos 20 anos do festival. Acontece à 3ª feira, às 9h15, com a rúbrica “ Não sabia”.

E, para que nenhum ouvinte da RENASCENÇA fique de fora desta edição do Rock in Rio Lisboa , a Renascença desafia os ouvintes a seguir atentamente a emissão para ganhar bilhetes para o festival . Basta ouvir a Renascença ao longo do dia e estar atento.

No programa “T3”, das 17h às 20h30, no decorrer desta semana, o Renato Duarte, a Filipa Galrão e o Daniel Leitão vão perguntar as horas e o minuto certo em que tocou um artista Rock in Rio . Quem souber só tem de ligar e ganhar bilhetes para os vários dias do Rock in Rio Lisboa 2024.