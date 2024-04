Taylor Swift entra para a lista dos bilionários

A cantora norte-americana Taylor Swift entrou para a lista dos bilionários, anunciou esta terça-feira a revista Forbes.

A fortuna da "superestrela" da música pop está agora avaliada em 1,02 mil milhões de euros.

Líder das tabelas de vendas, Taylor Swift está no entanto longe do topo da lista dos mais ricos do mundo, ocupando a 2.545 posição.

O homem mais rico do mundo é o francês Bernard Arnault, dono da marca de luxo LVMH, com 216 mil milhões de euros.

Elon Musk, dono da Tesla, Space X e da rede social X, ocupa o segundo lugar, com 181 mil milhões de euros.

De acordo com a revista Forbes, este ano há um recorde de 2.781 bilionários.